В ТОР «Набережные Челны» и «Нижнекамск» одобрено 10 инвестпроектов на 5,1 млрд рублей

Фото: пресс-служба Министерства экономики РТ

Под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра экономики Мидхата Шагиахметова сегодня состоялось заседание комиссий по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития (ТОР) «Нижнекамск» и «Набережные Челны». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

В обсуждении приняли участие представители Аппарата Кабинета Министров РТ, министерств финансов, промышленности, торговли, сельского хозяйства, строительства и ЖКХ, а также Агентства инвестиционного развития и УФНС по РТ.

Всего на заседании было рассмотрено 10 заявок: 5 касались новых проектов, еще 5 – изменений в уже действующие соглашения. Положительное решение было принято по 9 из них. Совокупный объем инвестиций по одобренным проектам составит 5,1 млрд рублей, при этом планируется создание 1518 новых рабочих мест.

Новые проекты в ТОР «Набережные Челны» включают:

ООО «Пищевой комбинат № 1», который запустит производство мясных полуфабрикатов. Объём инвестиций – 57 млн рублей, планируется 15 рабочих мест;

ООО «Чжунъин Пресижн Продактс» – предприятие по выпуску литьевых изделий из пластика и алюминия. В проект будет вложено около 158 млн рублей, с созданием 150 рабочих мест;

ООО ГК «Грузовые прицепы» организует выпуск спецтехники. Инвестиции – 116 млн рублей, количество рабочих мест превысит 40;

ООО «КМЗ» займётся металлообработкой. Стоимость проекта – около 300 млн рублей, с планом по созданию 33 рабочих мест.

Решения по внесению изменений в соглашения с действующими резидентами:

АО «Изоляционный трубный завод» расширяет производство энергоэффективных труб. Проект предусматривает инвестиции в размере 2,8 млрд рублей и создание около 800 рабочих мест;

ООО «Брусчатка» реализует проект на сумму свыше 260 млн рублей по выпуску брусчатки и сухих смесей, с планом трудоустройства 36 человек;

ООО «КМД НЧ» развивает производство автозапчастей. Объём вложений составит около 520 млн рублей, количество новых рабочих мест – 110;

ООО «Техника-Агро», производящее сельхозприцепы и металлоизделия, намерено инвестировать 70 млн рублей, обеспечив занятость более 200 человек. Комиссия решила рассмотреть этот проект в заочном формате в сентябре;

ООО «Современные технологии» планирует выпуск троллейного шинопровода и гигиенических масок. В проект будет вложено 55 млн рублей, с созданием более 70 рабочих мест.

В ТОР «Нижнекамск» одобрен один новый проект – ООО «Совитал», которое займется производством холодильных шкафов с остеклением. Стоимость инициативы превышает 890 млн рублей, предполагается трудоустройство 200 человек.

Мидхат Шагиахметов отметил, что территории опережающего развития в Набережных Челнах и Нижнекамске – это ключевые зоны роста промышленного потенциала республики, а одобренные проекты будут способствовать формированию высокотехнологичных производств и созданию новых рабочих мест.

Резиденты ТОР получают налоговые и административные преференции, а также сниженные тарифы, что способствует укреплению экономики моногородов и региона в целом.

Напомним, что статус ТОР Набережные Челны получила в январе 2016 года по указу Премьер-министра России Дмитрия Медведева. Позже аналогичный статус был присвоен Нижнекамску. В настоящее время в Татарстане действуют пять ТОР: в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеленодольске и Менделеевске.