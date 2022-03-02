В топ-7 вакансий из сфер с самым высоким спросом в Татарстане вошли продавцы и курьеры

В топ-7 вакансий из сфер с самым высоким спросом на специалистов Татарстана в феврале вошли продавцы, контролеры и водители-курьеры. Об этом сообщает сегодня пресс-служба сервиса HeadHunter.

За последний месяц в республике работодатели чаще всего искали специалистов в продажах, производстве, строительстве, IT, транспортно-логистической и медико-фармацевтической сферах, а также представителей профобласти «Рабочий персонал».

«Стоит отметить, что в данных сферах наблюдается наиболее низкий уровень профессиональной конкуренции: менее двух резюме на вакансию. При этом комфортным показателем для рынка труда считается пять — шесть резюме на предложение», — сказано в сообщении.

В результате в топ-7 вакансий из сфер с самым высоким спросом на специалистов вошли фармацевты с зарплатой от 42 до 57 тыс. рублей в месяц, водители-курьеры на личном авто (30–60 тыс.), продавцы (41–63 тыс.), контролеры станочных и слесарных работ (35–48,7 тыс.), DevOps-инженеры (от 80 тыс.), операторы производственного оборудования (от 40 тыс.) и главные инженеры по эксплуатации зданий (от 60 тыс.).