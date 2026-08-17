В топ-5 лучших вратарей НХЛ — трое россиян

Фото: nhl.com

НХЛ опубликовала рейтинг лучших вратарей среди действующих игроков. В топ-5 вошли сразу три российских голкипера, сообщила пресс-служба лиги.

Первое место занял Андрей Василевский из «Тампы-Бэй Лайтнинг». На третьей строчке расположился Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), четвертое место занял Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Вторым в рейтинге стал олимпийский чемпион 2026 года в составе сборной США Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Василевскому 32 года. По итогам прошлого сезона он во второй раз в карьере завоевал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Впервые россиянин победил в этой номинации в 2019 году.

Также Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) и чемпионом мира в составе сборной России (2014).

Ранее, лига признала другого представителя «Тампы» — нападающего Никиту Кучерова — лучшим крайним форвардом лиги.