В топ-25 регионов России по числу отдыхающих в санаториях Татарстан занял седьмое место

Фото: © «Татар-информ»

За девять месяцев в санаториях Татарстана отдохнули и прошли лечение около 123 тыс. человек – показатель остался на уровне прошлого года. Доходы учреждений за указанный период выросли на 8,4%. Об этом сообщили в Ассоциации «Санатории Татарстана».

«Татарстан вошел в топ-25 регионов России и занял седьмое место среди регионов страны по количеству отдыхающих за 9 месяцев. В прошлом году республика располагалась на восьмом месте», – отметили в пресс-службе.

В аналогичном рейтинге среди субъектов ПФО республика удерживает второе место. Лидером остается Башкортостан, где, несмотря на первое место, отмечено снижение числа отдыхающих на 1,6%. Аналогичную динамику демонстрируют Пермский край (третье место, снижение на 3%) и Самарская область (четвертое место, снижение на 10,7%).

«На фоне снижения туристического потока в большинстве регионов России Татарстан демонстрирует устойчивые результаты с незначительными изменениями, что подтверждает высокий интерес к республике как к центру лечебно-оздоровительного отдыха и ее конкурентоспособность на рынке внутреннего туризма», – добавили в пресс-службе.

В санаториях нашего региона при этом наблюдается значительный рост числа отдыхающих, проживающих непосредственно в республике. В среднем увеличение составляет от 10% до 15%, достигая в ряде здравниц 90%.