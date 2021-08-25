В топ-25 богатейших женщин России оказалась замгендиректора ТАИФа

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России, совокупное состояние которых, по данным на июль 2021 года, превысило 25,3 млрд долларов. На 19-й строчке топа-25 оказалась представительница Татарстана — замгендиректора ГК «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелия Сафина.

Состояние Сафиной журнал оценил в 325 млн долларов. «В настоящем рейтинге цена публичных компаний зафиксирована на 12 июля 2021 года», — уточнили в издании.

Согласно рейтингу, самой богатой женщиной России является основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. По сведениям Forbes, ее состояние составляет 13 млрд долларов. В тройку также вошли владелица инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко» Елена Батурина — 1,3 млрд и экс-супруга основателя «Черкизово» — совладелица группы Лидия Михайлова и ее семья, состояние которой оценивается в такую же сумму.