В топ-20 необычных вакансий года вошли авторы сказок на ночь и котоняни

Топ-20 самых необычных вакансий за 2021 год опубликовали специалисты Superjob.ru. В него вошли вакансии для начинающих героев кино и бегунков в цирк, испытателей беспилотников и другие.

«В конкурентной борьбе за лучшие кадры работодатели не чужды творчеству и креативу. Соискатели могут найти не только суперсерьезную работу. За год встречались вакансии для начинающих героев кино и бегунков в цирк. А в Калининграде, например, искали автора сказок на ночь. А одна известная кондитерская фабрика почему-то искала парфюмера», — сказано в сообщении.

Работодатели из Ялты приглашали на вакансию заведующего пляжем, а на временную работу в Египет требовался начальник автоколонны. Москвичи опубликовали вакансии фуд-стилиста и детектива торгового зала. Кроме того, в уходящем году искали сборщиков кедровой шишки, огранщиков алмазов и даже испытателей беспилотников. Любителей животных могли заинтересовать вакансии котоняни, дояра и каюра. Оказывается, иногда в интернете ищут чиновников. Таким образом в Великом Новгороде подбирали соискателя на должность замминистра по архитектуре.