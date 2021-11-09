В топ-10 моментов недели лиги ВТБ вошли передача и блок-шот двух игроков УНИКСа

Единая лига ВТБ определила десятку лучших моментов недели, в нее вошли два игрока казанского УНИКСа.

Речь идет о матче УНИКС-ЦСКА (69:64), прошедшем 7 ноября, победа в котором вывела казанцев в единоличные лидеры турнира.

Среди блок-шотов самым эффектным стал трюк, исполненный американским защитником УНИКСа Лоренцо Брауном. Одной из лучших передач не глядя стал пас хорватского форварда казанского клуба Марио Хезоньи.

Кроме них в топ-10 вошли трехочковый Сергея Карасева («Зенит», СПб), блок-шот Дарола Эрнандеса-Зиненко («Цмоки-Минск»), постер Сергея Торопова («Нижний Новгород»), передача Эрика Макколлума («Локомотив-Кубань»), данки Артема Параховского («ПАРМА») и Уилла Клайберна (ЦСКА).

С пятью победами при одном поражении УНИКС занимает первое место в лиге ВТБ. В следующем туре 14 ноября казанцы примут дома казахстанскую «Астану».

А 11 ноября в Афинах в Евролиге УНИКС встретится с командой своего недавнего наставника Димитриса Прифтиса «Панатинаикосом». В Евролиге казанцы с тремя победами и пятью поражениями занимают 14-е место, у «Панатинаикоса» — 17-е место при 18 участниках.