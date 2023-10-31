В Томске против хакера возбудили дело о госизмене

В Томске сотрудники УФСБ задержали хакера, который подозревается в совершении кибератак на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах Украины, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ззлоумышленник оказывал содействие группировкам хакеров, которых координируют вражеские силовые структуры, чтобы нарушить безопасность РФ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.

Кировский районный суд Томска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу