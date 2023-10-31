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Происшествия 31 октября 2023 09:51

В Томске против хакера возбудили дело о госизмене

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В Томске сотрудники УФСБ задержали хакера, который подозревается в совершении кибератак на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах Украины, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ззлоумышленник оказывал содействие группировкам хакеров, которых координируют вражеские силовые структуры, чтобы нарушить безопасность РФ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене.

Кировский районный суд Томска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу

#хакер
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