Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Томске мигрант-уклонист в истерике выбросил паспорт из-за нежелания идти в армию
В Томске мигрант-уклонист устроил истерику в полицейском участке из-за нежелания служить в армии.
Он лишился гражданства РФ за уклонения от службы в армии.
Как сообщают РИА Новости, мужчина не вставал на первичный воинский учет.
30-летний уроженец Узбекистана устроил истерику, выбросил свой паспорт и в слезах убежал из отдела полиции.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников