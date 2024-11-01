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Происшествия 1 ноября 2024 19:32

В Томске мигрант-уклонист в истерике выбросил паспорт из-за нежелания идти в армию

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В Томске мигрант-уклонист устроил истерику в полицейском участке из-за нежелания служить в армии.

Он лишился гражданства РФ за уклонения от службы в армии.

Как сообщают РИА Новости, мужчина не вставал на первичный воинский учет.

30-летний уроженец Узбекистана устроил истерику, выбросил свой паспорт и в слезах убежал из отдела полиции.

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