«В том, что делают дети, виновны семьи»: МВД по РТ рассказали о подростковой преступности

Сегодня в МВД по Республике Татарстан прошла пресс-конференция на тему «Проблема подростковой преступности. Преступления против детей. Детский дорожно-транспортный травматизм». На брифинге озвучили статистику за этот год и дали ряд полезных советов, которые в будущем могут помочь избежать трагедии.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«К сожалению, сегодня гораздо легче вовлечь несовершеннолетних в преступную деятельность. Их обычно завлекают тем, что они получат большую сумму денег за легкие действия: забрать сверток и спрятать. Также злоумышленники убеждают подростков, что никакой ответственности за это не последует», – рассказала заместитель начальника отдела организации подразделений по делам несовершеннолетних УОД УУПиПДН МВД по Республике Татарстан Евгения Боброва.

Не смотря на статистику, которая говорит о снижении общего числа преступлений с участием несовершеннолетних, подростки стабильно нарушают закон в области оборота наркотиков. Злоумышленники пользуются подростковой наивностью и желанием несовершеннолетних заработать легкие деньги.

«Самому младшему из пойманных закладчиков – было 14», – рассказала Евгения Боброва.

Кроме преступлений связанных с наркотиками, подростки часто угоняют автомобили, вымогают деньги и участвуют в грабежах.

Всего в этом году преступления совершили 484 подростка, что на 7,3 процента меньше, чем в прошлом году. Из них 52 подростка совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Стоит отметить, что благодаря принимаемым мерам всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 38 % сократилось число подростков, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения, а также на 69,7% сократилось число ранее судимых несовершеннолетних, повторно совершивших преступление», – рассказала Евгения Боброва.

МВД по РТ на регулярной основе проводит профилактические работы по предупреждению подростковых преступлений. За этот год на профилактический учет в органах внутренних дел встали 2865 несовершеннолетних и 2591 неблагополучных семей.

«Основное место в комплексе причин детской безнадзорности и насилия в отношении несовершеннолетних все-таки занимает семейное неблагополучие. За неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей в этом году к административной ответственности было привлечено 5803 родителя. На данный момент на профилактическом учёте в органах внутренних дел состоит 3665 неблагополучных семей», – рассказала Евгения Боброва.

Также на пресс-конференции обсудили вопросы, связанные детским дорожно-транспортным травматизмом. Как отметили на сегодняшнем брифинге, скоро начинается период длительных зимних каникул. В это время нужно быть особенно осторожным и внимательным, как к детям, так и к дороге.

«Самой уязвимой категорией участников дорожного движения всегда является ребенок. На 23 декабря пострадали более 400 детей, погибли – 11», – рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Дамир Бикмухаметов.

Помимо стандартных рекомендаций о соблюдении скоростного режима и необходимости детских кресел в машине на пресс-конференции также показали причину, по которой дети должны находится в кресле.

Демонстрировались видеозаписи с испытаний, на них показывали последствия безрассудных решений – прокатить ребенка на руках, например. На видео было продемонстрировали, как взрослый человек, державший ребенка на руках, при столкновении давит его телом о лобовое стекло.

«Кроме того, большую опасность вызывают стихийные горки. При их образовании их надо сразу же уничтожать»,– рассказал Дамир Бикмухаметов.

Нередко такие горки выходят прямо на дорогу.