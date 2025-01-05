В Токио продали тунца за 1,3 млн долларов: рыба весила более 200 кг

В Токио на рыбном рынке Тоёсу прошел первый новогодний аукцион, на котором продали тунца за 1,3 млн долларов. «Рыба-гигант» весила 276 кг, пишет Kyodo News.

Отмечается, что тунца поймали 4 января. Самого дорогого тунца в итоге купила оптовая компания «Ямаюки» и ресторан «Суси Гиндза Онодэра». Причем эти покупатели вместе уже пятый раз выкупают «победителя» первого в году рыбного аукциона.

Интересно, что первые новогодние торги тунца привлекают особое внимание. На дороговизну рыбы участники аукциона смотрят как на добрую примету: чем дороже продукция, тем успешнее будет год для японской экономики.

Ранее считалось, что самого дорогого тунца продали в 2019-м. Тогда за рыбу отдали 3,1 млн долларов.