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В Токио продали тунца за 1,3 млн долларов: рыба весила более 200 кг
В Токио на рыбном рынке Тоёсу прошел первый новогодний аукцион, на котором продали тунца за 1,3 млн долларов. «Рыба-гигант» весила 276 кг, пишет Kyodo News.
Отмечается, что тунца поймали 4 января. Самого дорогого тунца в итоге купила оптовая компания «Ямаюки» и ресторан «Суси Гиндза Онодэра». Причем эти покупатели вместе уже пятый раз выкупают «победителя» первого в году рыбного аукциона.
Интересно, что первые новогодние торги тунца привлекают особое внимание. На дороговизну рыбы участники аукциона смотрят как на добрую примету: чем дороже продукция, тем успешнее будет год для японской экономики.
Ранее считалось, что самого дорогого тунца продали в 2019-м. Тогда за рыбу отдали 3,1 млн долларов.
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