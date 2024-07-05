news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 июля 2024 11:05

В точках общепита казанского аэропорта нашли нарушения норм СанПина

Скопировать ссылку

Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе точек общественного питания в аэропорту «Казань». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как уточнили в ведомстве, двое индивидуальных предпринимателей, предоставляющие услуги питания, нарушили «нормативы осуществления производственного контроля и условия хранения пищевой продукции».

После вмешательства прокуратуры были оперативно устранены все нарушения. Предприниматели привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2