В точках общепита казанского аэропорта нашли нарушения норм СанПина

Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе точек общественного питания в аэропорту «Казань». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как уточнили в ведомстве, двое индивидуальных предпринимателей, предоставляющие услуги питания, нарушили «нормативы осуществления производственного контроля и условия хранения пищевой продукции».

После вмешательства прокуратуры были оперативно устранены все нарушения. Предприниматели привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.