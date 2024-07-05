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В точках общепита казанского аэропорта нашли нарушения норм СанПина
Татарская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе точек общественного питания в аэропорту «Казань». Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Как уточнили в ведомстве, двое индивидуальных предпринимателей, предоставляющие услуги питания, нарушили «нормативы осуществления производственного контроля и условия хранения пищевой продукции».
После вмешательства прокуратуры были оперативно устранены все нарушения. Предприниматели привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.
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