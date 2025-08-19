В ТЛЦ «Алабуга» откроют промышленный и таможенный склады

На площадке транспортно-логистического центра «Алабуга» в октябре откроют промышленный склад площадью более 170 тыс. кв. метров. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на сессии III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Строительство транспортно-логистического центра «Алабуга» началось в мае 2023 года. На сегодня там открыт контейнерный терминал, склад временного хранения. Проектная мощность центра – 220 контейнеров в сутки», – рассказал он.

Кроме того, до конца следующего года планируется открыть таможенный склад для работы с грузами E-commerce. Он сможет принимать по два импортных поезда в день.

«Эти склады находятся на завершающей стадии строительства. Они высокороботизированные. Сортировочное распределительное оборудование – из Китая», – подчеркнул глава Миндортранса.

Инвестиции в строительство транспортно-логистического центра «Алабуга» оцениваются в 51,5 млрд рублей.

Ханифов добавил, что в Татарстане проводится работа по строительству хабов для перевозки инертных материалов – песка, щебня, металла и железобетона.

По его словам, перспективное направление – строительство железнодорожной линии Яранск – Котельнич протяженностью 130 км. Она позволит соединить Северный и Южный транссибы, а также обеспечит рост грузопотоков у северных регионов Приволжского и Северо-Западного федерального округов с выходом на арктические порты.

«Эта перемычка окажет мощнейшее воздействие на увеличение количества грузов, которые можно отгружать через Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр. Очень ждем решения по этому направлению», – уточнил министр.

Ханифов заметил, что имеется дисбаланс импортных и экспортных грузов по направлению Россия – Казахстан – Китай. В частности, сейчас на десять отправленных контейнерных поездов из подмосковного Селятино приходится один контейнер в обратном направлении. Чтобы ликвидировать перепробег порожних контейнеров и убрать этот дисбаланс, министр предложил использовать потенциал транспортно-логистического центра «Алабуга».

«Ставим задачу – лишний пробег убрать и пустые контейнеры в Татарстан или в сторону Поволжья не гонять, а здесь работать», – сказал он.

Глава Миндортранса заметил, что Китай является лидером среди стран, поставляющих товары в Россию с помощью маркетплейсов. На его долю приходится 79% от общего количества онлайн-поставок.

«С 2020 по 2025 год объем рынка электронной коммерции России увеличился более чем в пять раз – с 2,8 трлн до 16 трлн рублей. Этот аспект нужно обязательно учитывать в работе маркетплейсов нашей республики», – отметил он.