В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно с электромобилями

Грузовое судно Morning Midas, перевозившее около 3 тыс. автомобилей, затонуло в Тихом океане после многонедельного пожара, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Возгорание произошло 3 июня примерно в 480 км от острова Адак у побережья Аляски. Экипаж пытался справиться с огнем, но ситуация вышла из-под контроля. Всех 22 моряков эвакуировали спасатели Береговой охраны США на проходившее мимо судно.

По данным управляющей компании Zodiac Maritime, на борту находилось около 800 электромобилей. Их литий-ионные батареи затруднили тушение пожара — аккумуляторы выделяют высокую температуру и могут воспламеняться повторно. Пожар, в сочетании с плохими погодными условиями, привел к постепенному затоплению судна. Как сообщает The Wall Street Journal, машины были произведены в Китае и предназначались для мексиканского рынка.