В Тихих горах Менделеевска начнется строительство арендных домов для учителей и врачей

В микрорайоне Менделеевска Тихие горы совместно с Госжилфондом по РТ принято решение построить 25 индивидуальных арендных домов для привлечения в район квалифицированных кадров (учителей, врачей, тренеров). Крупные стройки на заседании итоговой сессии анонсировал глава района Радмир Беляев.

Спикер отметил, что Тихие горы становятся перспективной территорией развития города. Земельные участки здесь были сформированы за счет переноса газопровода. Также планируется, что в этом году будет построен и введен в эксплуатацию комбинированный арендный дом на 60 квартир. В общей сложности планируется ввести 15 тыс. квадратных метров жилья.

«Планы по строительству программных объектов на 2023 год, несмотря на складывающуюся геополитическую и экономическую обстановку в стране, более чем амбициозные: это участие в 31 программе по 52 объектам на общую сумму свыше 3,2 млрд рублей, что на 2 млрд больше чем в истекшем году», — отметил глава района.

Ввод жилья в 2022 году, запланированный в объеме 13 тыс. квадратных метров, включая индивидуальное жилищное строительство, был перевыполнен и составил 15 тыс. квадратных метров.