В титульном бою турнира по боксу в День Татарстана выступит спортсмен из РТ

В «Баскет-холле» в Казани 30 августа состоится турнир по профессиональному боксу, приуроченный ко Дню города и республики. В титульном бою сойдутся спортсмен из РТ Сергей Сергеев и представитель Танзании Мешак Мванкемва. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Федерации бокса республики Сергей Игнатьев.

«Турнир состоится 30 августа в “Баскет-холле”, начало в 15:00, церемония открытия в 19:00. Кард будет состоять из 10 поединков, очень отрадно, что примут участие пять боксеров из Татарстана. В главном бою выступит наша восходящая звезда, чемпион России, финалист кубка страны, победитель игр стран БРИКС Сергей Сергеев», – отметил спикер.

Соперником Сергеева станет 28-летний танзанийский боксер Мешак Мванкемва. В его карьере 43 боя, 25 побед, 15 из них нокаутом, две ничьи. Для татарстанского спортсмена это будет дебют в профессиональном боксе, добавил промоутер турнира Сергей Завилейский.

«Татарстанский боец выступит против очень сильного танзанийского боксера, который на прошлом турнире показал очень хороший зрелищный бой. Именно поэтому мы привезли его. Это будет хороший бескомпромиссный поединок», – пояснил он.

Также в главном карде выступят перспективный боксер Сергей Лубкович, Кантимир Калажоков, Елизавета Токарева поборется за звание чемпионки мира по версии Women's International Boxing Association, кроме того, вернется на ринг финалистка Олимпиады Софья Очигава. Ожидается встреча между сборными Татарстана и Узбекистана.

«Это шоу будет грандиозным. Выступят опытные, хорошие боксеры. Призываю всех его не пропустить. Очень важно поддержать наших ребят, спорт должен объединять. Обещаю, будет очень интересно», – добавил чемпион мира по боксу по версии WBA Руслан Чагаев.

Сам Сергей Сергеев признался, что дебют в профессиональном спорте на родной земле был его мечтой. Боксера придут поддержать родные и друзья. Он уверен, что как минимум на его бое арена будет полностью заполнена.

«Я выступаю на Родине, в своей родной и любимой Республике Татарстан. Выступить здесь в главном бою было мечтой. У меня очень хороший соперник, смотрел его бои. Бой будет очень зрелищный, я покажу публике, что я могу перестроиться от любительского бокса к профессиональному. Я готов к восьми раундам как психологически, так и физически», – заявил Сергей Сергеев.

По его словам, для него было важно дебютировать против опытного достойного оппонента, каким и станет Мешак Мванкемва.