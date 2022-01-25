В «Тиньковском охотничьем клубе» на территории Татарстана пресечена охота на кабанов

Незаконную охоту на кабанов обнаружили и пресекли сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам в Камско-Устинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В надзорных мероприятий начальником межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам на территории охотхозяйства „Тиньковский охотничий клуб“ Камско-Устинского района Татарстана выявлен факт незаконной охоты на кабанов. В ходе противоправных деяний двумя гражданами были незаконно добыты два кабана. Один из браконьеров задержан сотрудником госкомитета на месте, второму удалось скрыться. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции», — сказано в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждения уголовного дела по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, оценивается в 300 тыс. рублей.