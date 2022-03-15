В Тинчуринском театре стартовал новый проект для школьников и студентов

В Татарском театре драмы и комедии имени Тинчурина реализовывается новый социальный проект «Школьный театральный месяц». До конца марта школьники и студенты от 14 до 22 лет смогут потратить средства с «Пушкинской карты» на просмотры спектаклей «Мы дети 41-го» режиссера Рашида Загидуллина и «Дивная птица» режиссера-постановщика Туфана Имамутдинова.

Также в марте в рамках проекта Тинчуринский театр представит постановки в городах и районах республики. Кроме того, планируется проведение экскурсий в музее культурного учреждения.

По словам директора Тинчуринского театра Фаниса Мусагитова, их цель — взрастить у молодежи республики любовь к родному языку и культуре.

«Внедрив „Пушкинскую карту“, государство со своей стороны создало для учащихся прекрасную возможность для знакомства с культурой. Нужно лишь правильно воспользоваться данной возможностью. Со своей стороны мы приглашаем всех студентов и школьников в наш театр», — рассказал Мусагитов.

Завершится проект 27 марта – во Всемирный день театра. В этот день пройдет показ спектакля «Асылкош» Туфана Имамутдинова. Желающие перед показом смогут посетить мастер-класс от татарского дизайнера Нажии Галимовой.

Напомним, программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.