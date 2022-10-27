В Тинчуринском театре развернется «Волшебная арена»

Фото предоставлено пресс-службой театра

Тинчуринский театр выпускает новый спектакль для самых маленьких. В основу постановки легла драматургия заслуженного артиста Татарстана Шамиля Фархутдинова.

«Волшебная арена» — это история дружбы различных персонажей известных мультфильмов, таких как Мультик и Пультик, Юлбатыр и Филия. Все они служат в цирке. Их ждет захватывающее приключение на пути к воплощению своих мечтаний, которое не обойдется без ярких песен, зажигательных танцев и даже загадочных фокусов.

За постановку взялся молодой режиссер Камиль Гатауллин, который прошел курс обучения для молодых режиссеров в стенах Тинчуринского театра. Ныне он является студентом ГИТИСа.

Директор театра Фанис Мусагитов убежден, что перспективному режиссеру удалось создать историю, которая тронет сердца современных детей. Найти подход к ним непросто, ведь они сильно отличаются от детей прошлых поколений.

«Сегодня у детей совершенно другие, новые герои. Будет интересно проследить, как эти герои будут взаимодействовать с нашими, проверенными временем персонажами. Возможно, эта сказка заставит взглянуть детей на старые сказки под совершенно новым для них углом», — сказал Мусагитов.

Он подчеркнул, что сказка не только привлечет детей, но и не оставит равнодушными их родителей. Самые активные зрители смогут стать частью действия.

В сказке принимают участие известные актеры театра Тинчурина Зульфия Валеева, Миляуша Назмиева, Алмаз Фатхуллин, Харис Хуснутдинов, Гульназ Науметова и другие.

Премьерные показы состоятся 29 и 30 октября.