В Тинчуринском театре поставят самый известный исторический эпос татарского народа

В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Тинчурина поставят самый известный исторический эпос татарского народа — дастан «Идегей», основанный на исторических событиях, происходивших во время распада Золотой Орды. За работу взялся главный режиссер театра Туфан Имамутдинов. В основу постановки ляжет дастан в редакции известного татарского писателя Наки Исанбета.

«Эта работа станет настоящим вызовом для всего коллектива театра. И я говорю не только про артистов, но и про музыкантов, работников сцены и нас, руководство. Мы все в предвкушении результата, уверен, что он станет импульсом для развития нашего театра. Сама же история поднимается, на мой взгляд, своевременно, ведь она весьма актуальна для нашего времени», — отметил директор театра Фанис Мусагитов.

По словам Мусагитова, работа над постановкой идет с весны прошлого года. Теперь же к ней подключены актеры, сейчас они заняты изучением дастана. Актеры признаются, что эпос создан на сложном для современного человека языке, поэтому работа над ним требует больших усилий.

«Во время подготовки к спектаклю у нас пройдет серия встреч с татарскими учеными. Я думаю, что после этих лекций нам станет легче воплотить все наши образы на сцене», — рассказал артист театра Зуфар Харисов. В спектакле он исполнит роль Шахтимера.

В постановке также будут заняты народные артисты Татарстана Ильгизар Хасанов, Рамиль Минханов, заслуженные артисты Татарстана Ренат Шамсутдинов, Рустем Гайзуллин, Салим Мифтахов и другие.

Художником спектакля стала Лилия Имамутдинова, хореографом будет Марсель Нуриев. Написание музыки поручено молодому композитору Фархаду Бахтияри.

По задумке создателей, спектакль привлечет внимание «тинчуринского» зрителя к литературному татарскому языку, нематериальному наследию и к национальной культуре. Постановка посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Ее премьера состоится в декабре этого года.