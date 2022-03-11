В Тинчуринском театре перенесут сюжет древнегреческого мифа «Медея» на татарский лад

В стенах Татарского театра драмы и комедии имени Тинчурина готовится к выпуску премьера спектакля «Мадина». За режиссерскую работу взялся российский драматург, актер, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ильгиз Зайниев.

Спектакль основан на сюжете древнегреческого мифа «Медея», однако режиссер перенес историю в контекст татарского народа. По его словам, он также вложил в авторский спектакль мотивы из собственной жизни.

«С первого взгляда может показаться, что в основе сюжета спектакля лежит обычная драматическая история: Джаудат и Мадина любят друг друга, но Джаудат выбирает брак по расчету, женившись на девушке из обеспеченной семьи. Даже после свадьбы Джаудата влюбленные продолжают встречаться. Однако в “Мадине” персонажи спектакля раскрываются не с лирической стороны, а с философской. Слова “грех”, “клятва”, “судьба” для героев не пустой звук, не пустые слова, которые произносятся между делом в обыденной жизни. Для них это и есть жизнь», – рассказал Ильгиз Зайниев.

По словам режиссера, «Мадина» – попытка изучить человеческую натуру и понять, к чему приводит преобладание инстинкта над существом разумным.

Премьера спектакля запланирована на 7-8 апреля 2022 года.