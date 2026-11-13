В ТИГП показали рендеры будущего кампуса КазНЦ РАН

Изображение: t.me/arch_elena

Опубликованы рендеры будущего кампуса ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук», подготовленные ГУП «Татинвестгражданпроект». Их разместила в своем Телеграм-канале главный архитектор ТИГП Елена Валеева.

Если ранее подразделения Казанского научного центра РАН были разбросаны по городской ткани, то теперь их предполагается объединить в единый, пространственно связанный кластер одного научного городка, отметила специалист.

Смысловой доминантой и функциональным центром кампуса должен стать главный корпус, в котором разместятся ключевые научные направления: химико-фармакологическое, физико-техническое, агропромышленное и биоэкологическое.

Стремясь сократить дистанцию между работой и местом жительства для научных сотрудников, архитекторы присоединили к главному корпусу два жилых объема: Дом ученых и Дом аспирантов. С другой стороны от главного корпуса разместятся специализированные блоки, обеспечивающие полный цикл создания инноваций.

Это научно-исследовательский центр (спроектирован для проведения полного цикла лабораторных экспериментов), научно-производственный центр (предназначен для масштабирования лабораторных процессов и запуска пилотных серий) и инжиниринговый центр (запланирован как конструкторская база для разработки специализированного приборостроения и программного обеспечения под научные задачи).

«Ключевым архитектурным приемом проекта стала система эксплуатируемых кровель центральной части стилобата. Своеобразная „аллея знаний“ физически и визуально связывает все корпуса. Благоустройство, эксплуатируемая кровля интегрируют научную функцию в природный ландшафт: вдоль маршрута размещаются кафе, тихие зоны рекреации и открытые событийные площадки», – перечислила Валеева характерные черты комплекса.

При этом, по ее словам, объемно-пространственная композиция научного городка выдержана в единой минималистичной стилистике. Фоном служат лаконичные белые композитные кассеты, подчеркивающие чистоту геометрии зданий. Акцентную пластику фасадов задают светопрозрачные ламели насыщенного синего цвета.

Средовой дизайн дополнен продуманной системой визуальных акцентов. Для всех функциональных зон комплекса предусмотрены тематические арт-объекты, которые должны стать скульптурными маркерами, наглядно раскрывающими научную специализацию каждого конкретного корпуса, пояснила архитектор.

Этот проект, как и другая разработка ТИГП – концепт научного городка КНИТУ-КАИ, стал победителем четвертого отбора кампусов Минобрнауки России.

Рендеры: t.me/arch_elena.