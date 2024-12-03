В Технопарке «Сколково» состоялась конференция для НКО «Технологии Добра»

Фото пресс-службы: ПАО «Совкомбанк»

29 ноября в Технопарке «Сколково» состоялась конференция «Технологии Добра». Мероприятие прошло в гибридном формате и объединило более 3300 участников. Участие в конференции принял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Главной темой конференции стала роль технологий в некоммерческом секторе: возможности, тренды и кейсы применения, направленные на создание условий для социальных изменений через технологические инновации и сотрудничество между различными секторами.



Эксперты и участники конференции обсудили, как НКО на практике могут использовать технологии, какие ИТ-решения доступны на сегодняшний день, как высокие технологии помогают создавать партнерства.

Николай Журавлев, заместитель Председателя Совета Федерации, подчеркнул: «Такие форматы объединяют ключевых игроков – государство, бизнес и регионы – для создания лучших практик и повышения эффективности благотворительных программ. Подобные проекты позволяют привлечь технологии на помощь некоммерческим, благотворительным организациям, упростить их рутинные каждодневные заботы, чтобы НКО могли уделять больше времени своей основной деятельности – обеспечению максимально быстрой поддержки именно тем, кто в ней действительно нуждается».

Также в пленарной дискуссии «Национальные цели 2030 – роль благотворительного сектора» приняли участие Оксана Орачева (Фонда Владимира Потанина), Татьяна Илюшникова (Министерство экономического развития Российской Федерации), Иннокентий Дементьев (Фонд президентских грантов), Лев Амбиндер («Русфонд»), Александр Шохин (РСПП).



Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка:«Сегодня мы видим, что работа благотворительности невозможна без участия государства. Наша задача – создать единую платформу, где объединятся бизнес, НКО и государственные сервисы. Это позволит решать инфраструктурные и технологические вопросы максимально эффективно».

Александр Цыпкин, Леонид Ярмольник, Егор Бероев и другие спикеры поделились своим опытом поддержки благотворительных организаций и обсудили вместе с экспертами из НКО лучшие практики сотрудничества с известными личностями.



В рамках мероприятия состоялись пленарные дискуссии, мастер-классы и другие интерактивные и практические сессии.

Кирилл Каем, заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития Фонда «Сколково»:«Уверен, что итоги конференции сыграют весомую роль в процессе цифровизации сферы благотворительности. Нам удалось организовать профессиональный диалог между НКО, государством, корпорациями и ИТ-разработчиками, нацеленный на повышение прозрачности всего сектора. Мы в «Сколково» всегда с большим вниманием поддерживаем подобные масштабные инициативы, способные менять технологический ландшафт целых индустрий за счет консолидации усилий участников рынка и перевода их в эффективные рабочие инструменты, которые будут действовать на благо общества».

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