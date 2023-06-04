В технопарке «Лаишево» запускают производство элементов для речного и авиатранспорта

На территории парка промышленных инноваций «Лаишево» приступают к работе два новых резидента. Они будут выпускать литий-ионные батареи и интерьерные элементы для речного и авиатранспорта, передает ТАСС со ссылкой на директора ОЭЗ «Иннополис» Рената Халимова.

Новые проекты рассмотрели на последнем набсовете, сообщил Халимов. Речь идет о производстве аккумуляторных литий-ионных батарей для различных отраслей – закупать их сможет, в том числе, беспилотный транспорт, и интерьерных элементов для авиатехники и речной техники. Выпускать их, по словам директора ОЭЗ, будет компания «Тулпар».

Основным резидентом технопарка станет компания ICL, которая разместит на территории парка производство материнских плат, напомнил Халимов. Планируется, что производство стартует в октябре этого года, сейчас закупается оборудование и ведутся пусконаладочные работы.

Открыл технопарк «Лаишево» Раис РТ Рустам Минниханов в 2018 году. В прошлом году его включили в федеральный реестр, что дает возможность претендовать на возмещение части затрат.