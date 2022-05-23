В технопарках «Кванториум» в РТ по нацпроекту появится оборудование за 8,2 млн рублей

В детских технопарках «Кванториум» на территории Татарстана появится новое робототехническое оборудование за 8,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, заказчиком проекта выступает Министерство науки и образования Татарстана. Оно будет принимать заявки на участие в тендере до 1 июня 2022 года, а 3 июня будет определен победитель. Средства на новое оборудование будут выделены из федерального и республиканских бюджетов.

Обновление площадок произойдет в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В общей сложности в России находится 51 «Кванториум». Технопарки расположены в 37 регионах страны, причем больше всего – в Татарстане и Ханты-Мансийском округе – по три.

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»