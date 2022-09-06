В техникуме Лаишева открылись мастерские для подготовки специалистов авиационной отрасли

В Лаишевском технико-экономическом техникуме открылись две мастерские для подготовки специалистов авиационной отрасли – «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов» и «Обслуживание авиационной техники». Учебное заведение получило средства из федерального бюджета на современное оборудование, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Открытие учебных мастерских стало возможным благодаря победе в конкурсном отборе федерального проекта “Молодые профессионалы” нацпроекта “Образование”, в котором техникум участвовал в 2021 году», – отметили в министерстве.

Для одной мастерской закупили функциональный учебный комплекс «Обслуживание электронных систем воздушного судна» на сумму 2,5 млн рублей. Другая мастерская получила два беспилотника вертолетного и самолетного типов на 4,8 млн рублей, а также ноутбуки с фотометрическим программным обеспечением на 400 тыс. рублей.

В мастерских можно проводить практические занятия, учебные практики и повышения квалификации педагогических работников. Они также станут площадкой для проведения демонстрационного экзамена и региональных чемпионатов WorldSkills.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.