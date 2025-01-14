В Техническом колледже КАИ будут изучать эго-документы семьи Туполева

Студентов подключили к профориентационному проекту, созданному КНИТУ-КАИ в сотрудничестве с казанской гимназией №20.

Как сообщает пресс-служба КНИТУ-КАИ, в год 80-летия Великой Победы Технический колледж института усиливает историко-источниковедческое направление обучения. Так, в коллаборации со старшеклассниками гимназии студенты получат доступ к научному изучению эго-документов семьи легендарного авиаконструктора Туполева.

Проект реализуется на площадке казанской гимназии № 20 «Гармония», которая является партнером КНИТУ-КАИ: ее выпускники ежегодно массово выбирают университет для получения высшего образования. Данную школу отличает «авиационный» образовательный уклон, а негласно ее называют «туполевской» — за уникальный музей, в котором представлены личные вещи выдающегося конструктора. Музей открыли при активном участии директора гимназии — Максима Николаева. Он также старается поддерживать тесное взаимодействие с внучкой Андрея Николаевича Туполева, чтобы сохранить и популяризировать наследие великой семьи.

«Согласно договоренностям с руководством гимназии студенты Технического колледжа наряду со старшеклассниками „Гармонии“ в самом скором времени получат доступ к эго-документам семьи Туполевых для научного изучения. В первую очередь, речь идет об интервью с потомками Андрея Николаевича, в которых те делятся своими воспоминаниями, — рассказал куратор историко-источниковедческого направления колледжа и МПО вуза Булат Хайрутдинов. — С нашей стороны этот проект проводится при поддержке ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева и директора ТК Кадрии Сибгатовой».

Историко-источниковедческая работа Техколледжа и Международного подготовительного отделения КНИТУ-КАИ стала одним из образовательных ноу-хау вуза последних лет. С 2022-го учебного года в стенах университета провели несколько круглых столов, где студенты, в том числе иностранцы, представляли свои исследования в рамках работы с эго-документами членов своих семей – участников Великой Отечественной, Второй мировой, колониальных войн. Данное направление не раз получало высокую оценку как научного сообщества, так и Госдумы РФ, Госсовета РТ, Минмолодежи РТ, чьи представители постоянно участвуют в подобных мероприятиях.