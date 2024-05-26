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В Техасе семь человек стали жертвами торнадо
Торнадо в северной части Техаса в США унесла жизни по меньшей мере семи человек, десятки получили травмы, сообщает местная телестанция Fox 4.
Больше всего от удара стихии пострадал квартал «мобильных домов» - автотрейлеров и иных легких жилых строений – в городке Вэлли-Вью.
«По меньшей мере семь человек погибли, в том числе двое детей, десятки пострадали в субботу вечером после торнадо в округах Кук и Дентон. Власти опасаются, что цифры могут увеличиться», – сообщил телеканал. Среди погибших – двое детей в возрасте двух и пяти лет.
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