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Происшествия 26 мая 2024 20:41

В Техасе семь человек стали жертвами торнадо

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Торнадо в северной части Техаса в США унесла жизни по меньшей мере семи человек, десятки получили травмы, сообщает местная телестанция Fox 4.

Больше всего от удара стихии пострадал квартал «мобильных домов» - автотрейлеров и иных легких жилых строений – в городке Вэлли-Вью.

«По меньшей мере семь человек погибли, в том числе двое детей, десятки пострадали в субботу вечером после торнадо в округах Кук и Дентон. Власти опасаются, что цифры могут увеличиться», – сообщил телеканал. Среди погибших – двое детей в возрасте двух и пяти лет.

#торнадо #США
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