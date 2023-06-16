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В Техасе из-за торнадо погибли 3 человека, десятки пострадали
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По меньшей мере три человека погибли, от 75 до 100 пострадали в результате мощного торнадо в Перритоне штата Техас, сообщает ТАСС.
Как указано в сообщении, в Перритоне также разрушены дома-трейлеры и вышки телекоммуникаций. Кроме того, наблюдаются перебои с электричеством. Сообщается, что медучреждения вынуждены работать при помощи электрогенераторов.
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