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Руc Тат
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Происшествия 16 июня 2023 09:07

В Техасе из-за торнадо погибли 3 человека, десятки пострадали

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По меньшей мере три человека погибли, от 75 до 100 пострадали в результате мощного торнадо в Перритоне штата Техас, сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, в Перритоне также разрушены дома-трейлеры и вышки телекоммуникаций. Кроме того, наблюдаются перебои с электричеством. Сообщается, что медучреждения вынуждены работать при помощи электрогенераторов.

#торнадо #США
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