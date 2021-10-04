В тетюшском селе Кляшево после капремонта открылся Дом культуры

В селе Кляшево Тетюшского района РТ после капитального ремонта торжественно открыли Дом культуры и новый памятник участникам Великой Отечественной войны. Об этом пишет газета «Авангард».

В церемонии приняли участие глава района Рамис Сафиуллов, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин и замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Капитальный ремонт сельского Дома культуры мы начали в апреле текущего года. Предлагались разные проекты, все они обсуждались с местными жителями. Капитальный ремонт СДК — это подарок Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова жителям Кляшева», — отметил Рамис Сафиуллов.

Он пояснил, что ведется активная работа по программе самообложения, а каждый Дом культуры, отремонтированный или построенный за последние пять лет в районе, оснащен видеонаблюдением.

Завершились торжественные мероприятия концертной программой на новой сцене сельского ДК.

Фото: газета «Авангард».