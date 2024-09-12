В Тетюшском районе за 150 млн рублей реконструируют 4,5 км дороги

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Тетюшском районе Татарстана продолжат реконструкцию дороги «Льяшево — Ямбухтино». Стоимость второго этапа составит 150 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Провести работы планируется в срок до 18 сентября 2025 года. Протяженность участка составляет 4,5 километра.

Подрядчику предстоит провести восстановление и закрепление оси трассы, в том числе переустроить газопровод, организовать демонтажные, земляные, укрепительные работы, устройство дорожной одежды, съездов, строительство искусственных сооружений. Кроме того, на дороге установят дорожные знаки, нанесут разметку, устроят металлические барьерные ограждения.

Заказчик работ — Главтатдортанс, средства на проведение работ выделят из бюджета республики.