Татарстанские школьники вступили в ряды эколят и юннатов

Три новых отряда юных натуралистов появились в Татарстане – в них вступили юные жители республики. Так, свои отряды юннатов появились в тетюшской татарской средней школе и в большетарханской школе Тетюшского района.

Кроме того, в ряды эколят – юных защитников природы – вступили ученики первых классов лицея №2 Буинска, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Активная работа по созданию кружков юных натуралистов ведомство проводит с 2018 года. В тот же год был организован первый слет юннатов Татарстана, приуроченный к 100-летию некогда самого массового детского движения страны. Такие мероприятия проводятся ежегодно, сейчас 1,5 тыс. татарстанских ребят вовлечены в юннатское движение.