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Экология
25 октября 2022  01:34

Татарстанские школьники вступили в ряды эколят и юннатов

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Три новых отряда юных натуралистов появились в Татарстане – в них вступили юные жители республики. Так, свои отряды юннатов появились в тетюшской татарской средней школе и в большетарханской школе Тетюшского района.

Кроме того, в ряды эколят – юных защитников природы – вступили ученики первых классов лицея №2 Буинска, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Активная работа по созданию кружков юных натуралистов ведомство проводит с 2018 года. В тот же год был организован первый слет юннатов Татарстана, приуроченный к 100-летию некогда самого массового детского движения страны. Такие мероприятия проводятся ежегодно, сейчас 1,5 тыс. татарстанских ребят вовлечены в юннатское движение.

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