Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Тетюшском районе РТ благодаря нацпроекту отремонтировали сельский ФАП
В селе Малая Турма Тетюшского района завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Ремонтные работы провели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
В здании полностью обновили отопительную систему, систему водоотведения, заменили сантехнику. В фельдшерско-акушерском пункте установили новые окна, двери, радиаторы, заменены все трубы, светильники, обновлены напольные покрытия, потолки, выровнены и выкрашены стены.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»