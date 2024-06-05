В Тетюшском районе РТ благодаря нацпроекту отремонтировали сельский ФАП

В селе Малая Турма Тетюшского района завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Ремонтные работы провели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: © Минздрав РТ

В здании полностью обновили отопительную систему, систему водоотведения, заменили сантехнику. В фельдшерско-акушерском пункте установили новые окна, двери, радиаторы, заменены все трубы, светильники, обновлены напольные покрытия, потолки, выровнены и выкрашены стены.