news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 5 июня 2024 22:14

В Тетюшском районе РТ благодаря нацпроекту отремонтировали сельский ФАП

Скопировать ссылку

В селе Малая Турма Тетюшского района завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Ремонтные работы провели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: © Минздрав РТ

В здании полностью обновили отопительную систему, систему водоотведения, заменили сантехнику. В фельдшерско-акушерском пункте установили новые окна, двери, радиаторы, заменены все трубы, светильники, обновлены напольные покрытия, потолки, выровнены и выкрашены стены.

#нацпроекты #здравоохранение
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2