В Тетюшском районе провели реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны

В селе Чинчурино Тетюшского района РТ высадился десант военно-исторического клуба «Патриоты» из Тольятти.

Место было выбрано не случайно: директор клуба Сергей Аввакумов — уроженец Чинчурина. Именно по его инициативе тольяттинцы разного возраста и профессий приехали сюда и организовали в селе концертную программу, а также другие патриотические мероприятия.

Фото: Елена Калашникова

Так, представители клуба «Патриоты», жители и гости села возложили цветы к могиле разведчика, участника СВО, Героя России Андрея Соколовского. А затем в центре Чинчурина реконструировали бой советских солдат с немецко-фашистскими захватчиками периода Великой Отечественной войны.

Перед зрителями развернулся настоящий театр военных действий, звучали автоматные и пулеметные очереди, взрывались гранаты, взлетали ввысь сигнальные ракеты.

Фото: Елена Калашникова

Зрители, наблюдавшие за реконструкцией, остались под большим впечатлением от увиденного.

«В нашем клубе 55 человек: это рабочие, водители, директора фирм, военнослужащие и представители других профессий. Самому младшему 17 лет, самому возрастному — 65. Нашей команде 10 лет. В клубе есть участники боевых действий, некоторые наши ребята сейчас участвуют в СВО. Мы проводим и спортивные мероприятия, и творческие вечера, и соревнования между ветеранскими организациями, выпускаем газету, которую отвозим в зону СВО», — поделился Сергей Аввакумов.

Фото: Елена Калашникова

По словам Аввакумова, такие мероприятия нужны и важны. С одной стороны — это основа для подготовки ребят к службе в армии, с другой — возможность для старшего поколения с гордостью вспомнить свое прошлое.

«В непростое время, когда на молодежь через Интернет идет психологическая атака, мы показываем, как воевали их деды и прадеды», — отметил он.

Фото: Елена Калашникова

Более масштабные мероприятия представители клуба «Патриот» планируют провести в Тетюшах будущим летом.

«Сергей Степанович не только приехал с целью организовать мероприятия. Он помогает деревне, благодаря ему сделано ограждение кладбища, установлена часовня», — поделился глава Нармонского сельского поселения Тальгат Хакимов.

Фото: Елена Калашникова

Положительные отзывы прозвучали и от жителей соседних деревень.

«Случайно узнали о том, что в Чинчурино приезжают представители клуба „Патриоты“. Сначала посетили концерт. Очень понравилось. И чинчуринцы молодцы: они организовали выставку о героях Советского Союза и памяти Героя России Андрея Соколовского. В полном восторге от выступления гостей и нашего Сергея Ерастова. Душевно артисты рассказывали стихи, выступал звезда шансона Александр Мираж. Нам подарили подарки. Понравилась и реконструкция боя. На обратном пути, когда ехали домой с детьми рассуждали: пусть такие сцены будут только в кино или в рамках реконструкции», — поделилась жительница села Монастырское Юлия Тимарина.

Фото: Елена Калашникова