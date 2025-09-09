news_header_top
Общество 9 сентября 2025 16:14

В Тетюшском районе глава МВД Татарстана проверил работу ОМВД

Фото: МВД по РТ

Министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов во время рабочей поездки проверил работу сотрудников ОМВД России по Тетюшскому району, а также провел совещание с руководством и личным составом полиции района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Несмотря на имеющиеся недостатки по некоторым направлениям деятельности, работа ОМВД России по Тетюшскому району оценена удовлетворительно», – сказал министр.

При этом глава МВД Татарстана отметил, что руководству ОВД необходимо принять меры по повышению эффективности работы.

#Тетюшский район РТ #МВД по РТ
