В Тетюшском районе дорожники потушили загоревшийся автомобиль «Почты России»

В Тетюшском районе Татарстана дорожники помогли потушить загоревшийся автомобиль «Почты России».

Инцидент произошел сегодня в районе восьми часов утра. Недалеко от села Кляшево прямо на дороге вспыхнул автомобиль «УАЗ», принадлежавший «Почте России». В это время мимо проезжал сотрудник компании «Таттелеком». Мужчина увидел возгорание и решил обратиться за помощью к сотрудникам Тетюшского ДРСУ Буинского филиала «Татавтодор», которые в это время выполняли дорожные работы.

Узнав о том, что в нескольких километрах от них загорелся автомобиль, водитель поливомоечной машины «КАМАЗ» Дамир Нотфуллин вместе с коллегой Наилем Хайруллиным направились к месту пожара. Прибыв на место, рабочие увидели, как на дороге полыхает «УАЗик» вместе с содержимым. Рядом с загоревшимся автомобилем стояли водитель и его сопровождающий, которые собственными силами пытались справиться со стихией.

«Мы вытянули шланг, включили подачу воды и начали тушить пожар», – рассказал в беседе с агентством Дамир Нотфуллин.

Благодаря оперативным действиям сотрудников с огнем удалось справиться в считанные минуты. Убедившись, что пожар потушен, Дамир и Наиль отправились назад на объект, чтобы продолжить работу.