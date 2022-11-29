В Тетюшском колледже гражданской защиты открылись две мастерские по подготовке кадров

В Тетюшском государственном колледже гражданской защиты появились две профессиональные мастерские по компетенциям «Спасательные работы» и «Физическая культура, спорт и фитнесс». Они открылись по федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В результате конкурсного отбора колледжу был предоставлен грант из федерального бюджета. Образовательной организации также было представлено дополнительное финансирование на закупку современного оборудования, ремонт помещений мастерских», – отметили в министерстве.

Все это позволило модернизировать материально-техническую базу по современным требованиям. Мастерские получили передовые технологии по подготовке кадров в сфере гражданской защиты населения, а также физической культуры и спорта.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.