В Тетюшском госколледже гражданской защиты открыли две профессиональные мастерские

Сегодня в Тетюшском государственном колледже гражданской защиты прошло торжественное открытие двух профессиональных мастерских по компетенциям «Спасательные работы» и «Физическая культура, спорт и фитнесс».

Колледжу предоставили грант по федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». При поддержке правительства Татарстана и учредителя в лице Минобразования РТ колледжу предоставили дополнительное финансирование на закупку оборудования и ремонт помещений мастерских.

На торжественном открытии присутствовали замглавы Тетюшского района Евгений Курков, начальник управления профессиональным образованием Минобразования РТ Андрей Федоров, и.о. директора ГКУ «Поисково-спасательная служба РТ при МЧС Татарстана» Александр Старков и начальник Отдела образования района Гульнара Кирилина.

В своем выступлении Александр Старков отметил, что впервые посещает этот колледж и что он рад росту и развитию материально-технической базы образовательного учреждения. Он поздравил всех присутствующих с открытием современных площадок для обучения.

Гостям показали учебные классы мастерских, после чего директор колледжа Татьяна Адаева рассказала об этапах работы над ними и дальнейших планах колледжа.

В завершение мероприятия преподаватели вместе со студентами провели показательные занятия и показали свои навыки и умения. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.