В Тетюшском госколледже гражданской защиты более 650 курсантов встретили День знаний

Фото: mchs.tatarstan.ru

Сегодня в Тетюшском государственном колледже гражданской защиты более 650 курсантов в едином строю встретили День знаний.

Торжественная часть началась с выноса знамени колледжа, исполнения государственных гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Рапорт о готовности курсантов принял временно исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Андрей Орлов.

«За эти годы в колледже подготовили 700 специалистов по специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность». На сегодняшний день по специальностям МЧС обучаются 380 курсантов, а в новом 12-м наборе, на 1 курс поступило 88 студентов. Многие выпускники колледжа получают дипломы с отличием, становятся аттестованными спасателями. Медали, ежегодно завоеванные на соревнованиях всероссийского масштаба по профессиональному мастерству и спортивным дисциплинам, подтверждают высочайший уровень обучения в деле спасения людей. В стенах этого уникального учебного заведения вы, уважаемые коллеги, будете получать прочные знания и отличные навыки, определять нравственные ориентиры и жизненные горизонты», – сказал он.

Директор колледжа Татьяна Адаева поздравила собравшихся с началом нового учебного года, подчеркнув важность профессиональной подготовки, ответственности перед обществом будущих пожарных, спасателей, учителей, специалистов в информационной сфере и БПЛА, необходимость постоянного повышения квалификации.