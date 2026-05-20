В Тетюшах выставят на торги за рубль четыре памятника: три дома и земскую аптеку

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В Тетюшах в текущем, 2026 году выставят на торги в рамках программы «Объект за рубль» четыре находящихся в неудовлетворительном состоянии объекта культурного наследия, построенных в конце XIX – начале XX века. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Кирпичное здание земской аптеки конца XIX века (ул. Свердлова, 13) площадью 394,5 кв. метра с земельным участком в 1043 кв. метра планируется выставить на торги в июле.

Предварительная дата торгов, на который выставят двухэтажный кирпичный Дом Шитухина начала XX века (ул. Свердлова, 61) площадью 969,4 кв. метра с участком в 1381 кв. метр, пока неизвестна, так как объект передается из республиканской собственности в муниципальную.

Двухэтажный кирпично-деревянный Дом П. Ф. Крупина конца XIX века (ул. К. Либкнехта, 23) площадью 537,9 кв. метра с участком в 942 кв. метра предполагается выставить на продажу уже в июне.

В свою очередь одноэтажный деревянный Дом П. Я. Ашмарина (ул. К. Либкнехта, 12) площадью 368,4 кв. метра с участком в 388 кв. метров, также конца XIX века, должен быть выставлен на торги в августе.

Накануне, 19 мая, в администрации Тетюшского района РТ состоялось совещание, как раз посвященное реализации объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В нем приняли участие председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин, глава муниципалитета Рамис Сафиуллов и руководитель направления «Реализация отраслевых программ» ДОМ.РФ Екатерина Болдырева, а также представители муниципальных учреждений и потенциальные инвесторы.

Иван Гущин подчеркнул, что Тетюши сохраняют свой уникальный облик, а жители и гости города могут наслаждаться живой историей каждый день. Однако существуют вопросы, связанные с вовлечением в хозяйственный оборот аварийных объектов, констатировал он.

Специалисты профильного республиканского комитета и компании ДОМ.РФ подробно рассказали о программе «Объект за рубль» и объектах, намеченных к реализации в этом году. Особое внимание спикеры уделили возможности льготного кредитования. «Информация вызвала живую дискуссию среди инвесторов», – заметили в пресс-службе Комитета РТ по охране ОКН.

На территории Тетюшского района Татарстана находится 71 включенный в реестр объект культурного наследия (в том числе 37 археологических памятников) и 92 выявленных объекта (включая 82 археологических памятника). В самом городе Тетюши расположено 35 включенных в реестр объектов культурного наследия и пять выявленных.