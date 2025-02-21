В Тетюшах у «Тюбетей Тауэр» планируется построить горнолыжную базу

В Тетюшах при наличии инвесторов может появиться горнолыжный курорт. Об этом во время программы «Муниципальный час» рассказал глава района Рамис Сафиуллов.

В беседе с главой АИР РТ Талией Минуллиной он отметил, что место уже определено – это 24 гектара у природного паркового комплекса «Тюбетей Тауэр».

«Мы пляж сделали – зачетный, как в Турции. Но есть и мечта: у нас есть очень хороший спуск – полтора километра, у «Тюбетей Тауэр». Это будет все в комплексе идти, Талия Ильгизовна. Это будет одна из лучших горнолыжных баз», – обратился Сафиуллов к главе АИР РТ.

Также Сафиуллов рассказал, что благодаря федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» продолжаются работы по созданию панорамного комплекса «Тюбетей Тауэр».

На сегодняшний день благоустроена территория с зонами для спорта и отдыха, пляжная зона, построен визит-центр, в котором проводятся различные мероприятия, достраивается смотровая башня. Этот уникальный объект станет еще одним местом притяжения для жителей и гостей района.