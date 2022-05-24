В Тетюшах проходит чемпионат России по стендовой стрельбе

В Тетюшах проходит чемпионат России и Всероссийские соревнования по стендовой стрельбе.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Место чемпионата страны выбрано не случайно, именно в Тетюшах зарождалась стендовая стрельба нашей республики. Там же функционирует один из лучших в стране стрелковых комплексов. И местная школа стендовой стрельбы стабильно обеспечивает сборные Татарстана и России молодыми талантами. О чем свидетельствуют результаты чемпионата.

В первый же день серебро в борьбе с победительницей из Москвы Натальей Звягинцевой в дисциплине трап завоевала казанка Полина Князева, 25—21.

В мужском трапе лучшим среди татарстанцев стал тетюшанин Кирилл Багров — 5 место, 113+17. 3 медали сборная Татарстана выиграла в рамках командного чемпионата России. Сразу две командные награды принёс хозяевам стенда женский трап.

На 2 месте финишировали лидеры квалификации Диана Валиуллова, Милена Видманова и Эвелина Андреева (193/225), уступив в золотом финале москвичкам Марине Кулешовой, Наталье Звягинцевой и Наталие Кондрашовой (188/225), 0-6.

Бронзовым призёром чемпионата России стала другая татарстанская команда — Алина Ахатова, Карима Латыпова и Иулита Егорова, перестреляв в финале Валерии Шуликиной, Лады Денисовой и Аллы Ивановой из Москвы.

В мужском трапе серебро выиграли Геннадий Мамкин, Кирилл Багров и Сергей Глухов. В квалификации ребята показали второй результат дня, поразив 206/225, на 1 меньше, чем их соперники из Москвы-1. В золотом матче наши стрелки уступили Виктору Васичкину, Илье Савельеву и Максиму Кабацких со счётом 4—6.

В личном турнире Всероссийских соревнований на круглом стенде среди женщин серебро выиграла Алина Фазылзянова (Татарстан), 115+24+30. В золотом матче она уступила Надежде Коноваловой из Новосибирской области, 116+23+32. С бронзой финишировала ростовчанка Марина Беликова, 114+23+19.

Чемпионат завершится завтра.