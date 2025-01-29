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Происшествия 29 января 2025 15:58

В Тетюшах пенсионерка взяла шесть кредитов и перевела аферистам почти 3 млн рублей

В Тетюшах женщина оформила шесть кредитов и перевела мошенникам 2,7 млн рублей.

С февраля по март прошлого года во время телефонных переговоров мошенники убедили пожилую женщину взять кредиты.

Далее полученные деньги женщина перевела на счета аферистов, чтобы их «сберечь».

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы во время оформления кредитов пенсионерка не могла критически оценивать происходящее.

Все кредиты женщина погасила, однако прокуратура Тетюшского района обратилась в суд в ее защиту с 6 исковыми заявлениями и потребовала признать кредитные договоры недействительными и возвратить ей деньги. Сейчас иски на рассмотрении.

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