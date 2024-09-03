В Тетюшах открыли школу, отремонтированную при поддержке Рустама Минниханова

В Тетюшах после капитального ремонта открылась школа №2 имени Героя России Андрея Андреевича Соколовского, сообщает пресс-служба Тетюшского муниципального района.

В ходе капремонта в здании школы заменили инженерные коммуникации и оконные блоки, обновили актовый и спортивные залы, столовую, а также медицинский кабинет. Для учеников сделали просторную площадку и выложили брусчатку. В новом учебном году за парты школы № 2 сели 375 учащихся, 28 из них — первоклассники. Всего в районе учатся 1899 детей.

По словам исполняющего обязанности главы Тетюшского района Евгения Куркова, учащиеся начинают новый учебный год в отремонтированном комфортном образовательном учреждении благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова. Курков также подчеркнул, что ответственность за обучение и воспитание здоровых, верных России ребят лежит на учителях, которые играют почетную роль в деле нравственного и патриотического воспитания детей.

Имя участника спецоперации, в прошлом ученика образовательного учреждения, было присвоено школе 1 сентября 2023 года. В честь Андрея Соколовского открыли мемориальную доску, его именем назвали и юнармейский отряд школы.

«Район гордится сильным педагогическим составом — увлеченными и знающими людьми. Совместно с родителями вы закладываете фундамент для становления достойных граждан и настоящих патриотов нашей великой Родины. Таким был и выпускник нашей школы Герой Российской Федерации Андрей Андреевич Соколовский, чье имя навсегда увековечено в названии школы и наших сердцах. Специальная военная операция стала проверкой гражданской позиции и патриотизма», — подчеркнул Курков.