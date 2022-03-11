В Тетюшах на первой весенней сельхозярмарке распродали 3 тонны мяса и 55 тонн зерна

В Тетюшском районе Татарстана прошла первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка, на которой можно было приобрести продукцию местных производителей, жителей сельских поселений и предпринимателей из соседних районов по доступным ценам. Об этом пишет газета «Авангард».

Решение о проведении ярмарки было принято главой района Рамисом Сафиулловым в связи с тем, что многие продукты в последнее время подорожали. Данное решение поддержали руководители сельхозформирований и главы сельских поселений.

По информации Упрсельхозпрода района, пшеницу продавали по 14 рублей за 1 кг, ячмень — по 13 рублей, овес — по 12 рублей, кукурузу — по 16 рублей, мясо говядины, конины — по 300–350 рублей, сахарный песок — по 60 рублей за килограмм, молоко же можно было приобрести по 35 рублей за литр. Всего продано около 3 тонн мяса и 55 тонн зерна.

Покупатели бойко брали зерно, мясо, молочную продукцию и овощи, также продавались дрова, мед, яйца и даже экзотический товар — декоративные кролики и голуби.

«Я благодарен сельхозпроизводителям и жителям сельских поселений за участие в ярмарке, за поддержку местного населения», — поблагодарил глава района.