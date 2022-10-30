В Тетюшах на берегу Волги появится «Тюбетей Tower»

Фото: «Авангард».

В Тетюшах возводится новый туристический объект «Тюбетей Tower». Строительство смотровой башни на высоком берегу Волги ведется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пишет «Авангард».

«Тюбетей Tower» со всей туристической инфраструктурой будет располагаться по улице Северной, на выезде из Тетюш в сторону Камского Устья.

Фото: https://vk.com/wall-168926253_10095

По словам замруководителя исполкома района Айрата Ахметшина, здесь будет расположена смотровая башня, визит-центр для туристов, комплекс зданий и сооружений, появятся малые архитектурные формы, парковка, КПП, уже разработана схема движения, развязка тропинок.

Также специалисты проведут коммуникации — сети электроснабжения, водоснабжения, связи, видеонаблюдение. В перспективе планируется спуск до пляжной зоны. Благоустройство территории будет планироваться с учетом мнений и пожеланий горожан.

Строители уже установили опорную металлоконструкцию под визит-центр, на территории проведена заливка тротуарных дорожек.

Глава района Рамис Сафиуллов убежден, что уникальный объект будет способствовать привлекательному имиджу Тетюшского района.

Сегодня на объекте трудится 30 человек, специалисты уже установили конструкцию на 700 квадратных метрах. Планируется, что и в зимнее время работы будут продолжены.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.