В Тетюшах может появиться новый цех филиала КВЗ

Фото: АИР РТ

В Тетюшах планируют построить новый цех филиала Казанского вертолетного завода. Об этом во время программы «Муниципальный час» с руководителем АИР РТ Талией Минуллиной рассказал глава района Рамис Сафиуллов.

Выступающий отметил, что Тетюшский механический завод – подразделение Казанского вертолетного завода – вносит крупный вклад в экономику района и республики. Здесь изготавливают 8% всей вертолетной продукции.

За последние четыре года объем производства увеличился в пять раз, а ассортимент деталей постоянно расширяется. Сейчас на заводе работают более 200 человек, открыли новый сварочный цех и обновляют оборудование.

«В дальнейших планах – строительство нового цеха на территории 8-10 тыс. квадратных метров. Раис Татарстана Рустам Минниханов нас поддержал. Это будет основным нашим предприятием. Таких предприятий оборонной промышленности мало в России», – заметил глава района.