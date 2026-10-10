В Тетюшах 40 кадет приняли присягу

Фото: пресс-служба Тетюшского района РТ

В Тетюшской кадетской школе-интернате имени генерал-майора В. А. Хапаева состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты. Ряды кадетов пополнили 40 новобранцев, которые поступили в классы с 5-го по 10-й, сообщает пресс-служба Тетюшского района РТ.

Новички, в том числе 18 пятиклассников, зачитали «Торжественное обещание кадета» и поклялись высоко и гордо нести имя кадета, умножать добрую славу и священные традиции кадетского движения, верно и самоотверженно служить Отечеству.

Церемония началась с выхода знаменной группы. В ней приняли участие глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, начальник районного отдела образования Гульнара Кирилина и родители кадетов.

Рамис Сафиуллов в своем выступлении заметил, что более 80 выпускников Тетюшской кадетской школы-интерната служат в зоне специальной военной операции. «Быть кадетом – это сложно, но и почетно для вас и ваших родителей. Хочу сказать огромное спасибо преподавателям за их труд и терпение. Здесь особый подход к детям, и они становятся настоящими личностями», – выразил уверенность он.

«Самое главное, ребята, чтобы вы учились, старались, не подводили своих наставников и родных», – добавил глава района.

Гульнара Кирилина в свою очередь пожелала новичкам успехов в учебе, крепкой дружбы, дисциплины и верности традициям кадетского братства. А мать одного из кадетов-пятиклассников Анастасия Родионова поблагодарила педагогов за их труд и пожелала учащимся здоровья, терпения и уверенности в своих силах.

Завершилось торжество маршем кадетов. Всего на данный момент в Тетюшской кадетской школе-интернате имени генерал-майора В. А. Хапаева обучаются 135 учащихся.