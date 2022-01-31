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Ру Тат
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Транспорт
31 января 2022  14:10

В тестовом режиме запустят новый автобусный маршрут Село Пермяки — Казань

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В Татарстане с 1 февраля в тестовом режиме откроется новый межмуниципальный автобусный маршрут «Село Пермяки (Высокогорский район) — Казань», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Маршрут пройдет через Высокую Гору. Его протяженность составит 30 километров. Автобусы из села Пермяки проследуют до Советской площади», — отметили в министерстве.

Из Казани 19-местные автобусы будут отправляться ежедневно с автовокзала «Восточный». 

В случае увеличения пассажиропотока перевозчик готов выпустить на линию автобусы большой вместимости, рассчитанные на 43 пассажира.

#автобусный маршрут
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