В тестовом режиме запустят новый автобусный маршрут Село Пермяки — Казань

В Татарстане с 1 февраля в тестовом режиме откроется новый межмуниципальный автобусный маршрут «Село Пермяки (Высокогорский район) — Казань», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Маршрут пройдет через Высокую Гору. Его протяженность составит 30 километров. Автобусы из села Пермяки проследуют до Советской площади», — отметили в министерстве.

Из Казани 19-местные автобусы будут отправляться ежедневно с автовокзала «Восточный».

В случае увеличения пассажиропотока перевозчик готов выпустить на линию автобусы большой вместимости, рассчитанные на 43 пассажира.