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В теплице картонно-бумажного комбината в Челнах собрали 750 кг лимонов
В теплице картонно-бумажного комбината в Челнах собрали 750 кг лимонов в этом году. Причем это уже 32-й урожай цитрусовых по счету, пишут «Челнинские известия».
Напомним, на предприятии открыли лимонарий в 1991-м. Именно тогда гендиректор КБК Сергей Титов привез из Узбекистана саженцы лимонов.
В 1992 году были собраны первые 7 кг лимонов, выращенные в теплице. С тех пор каждую осень комбинат стал получать «желтые плоды» собственного производства.
Всего в теплице насчитывается 78 лимонных деревьев. Как сообщили в компании, урожай приобретают сами сотрудники предприятия.
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