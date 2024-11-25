В теплице картонно-бумажного комбината в Челнах собрали 750 кг лимонов в этом году. Причем это уже 32-й урожай цитрусовых по счету, пишут «Челнинские известия».

Напомним, на предприятии открыли лимонарий в 1991-м. Именно тогда гендиректор КБК Сергей Титов привез из Узбекистана саженцы лимонов.

В 1992 году были собраны первые 7 кг лимонов, выращенные в теплице. С тех пор каждую осень комбинат стал получать «желтые плоды» собственного производства.

Всего в теплице насчитывается 78 лимонных деревьев. Как сообщили в компании, урожай приобретают сами сотрудники предприятия.